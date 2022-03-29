Оккупанты деморализованы из-за серьезных потерь и прибегают к мародерству — Генштаб

Что такое мародерство | Какое наказание за мародерство в условиях войны

В Генштабе пояснили, что с обеспечением на некоторых направлениях у врага есть проблемы благодаря действиям украинских защитников.

Заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк рассказал, почему оккупанты прибегают к мародерству.

По его словам, в первую очередь речь идет о моральных качествах оккупантов.

"Очевидно, у них не все в порядке с головой и совестью. Даже при плохом обеспечении настоящий солдат будет терпеть, но не будет мародерить. А у них с моралью серьезные проблемы", — говорит Мойсюк.

Заместитель главнокомандующего ВСУ объяснил, что с обеспечением на некоторых направлениях враг имеет проблемы благодаря действиям украинских защитников. Захватчикам это обеспечение просто "обрезают".

Мойсюк добавил, что многие воинские части и подразделения россиян по-настоящему деморализованы.

"Потому что они долгое время находятся под нашим поражением, потому что имеют серьезные потери. Вместе с тем у противника достаточно средств, чтобы производить замены, ротации, и они сейчас как раз пытаются ввести новые свежие силы", — говорит генерал-лейтенант.

Кроме того, по информации Генштаба, россияне используют весь спектр сил и средств для атак – начиная от крылатых, оперативно-тактических ракет, бомбардировщиков, заканчивая средствами РЭП, танками, артиллерией и стрелковым оружием.