Оккупанты деморализованы, однако не оставляют попыток штурмовать Киев: как прошли сутки на фронтах (ночная сводка)

Оккупанты деморализованы, однако не оставляют попыток штурмовать Киев: как прошли сутки на фронтах (ночная сводка)

Противник деморализован через большие потери в живой силе и военной технике.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию по состоянию на 00:00 8 марта по поводу российского вторжения.

Оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины при поддержке авиации и с нанесением ракетных ударов.

Задание оккупантов

обеспечение сухопутного коридора между оккупированным Крымом и континентальной частью РФ;

захват Мариуполя;

окружение с последующим захватом Киева;

выход на административные границы Луганской и Донецкой областей

В течение суток противник осуществлял перегруппировку для организации штурма Киева. К штурму оккупанты планируют приобщить наиболее боеспособные части и подразделения из состава: специального полка Росгвардии имени Рамзана Кадырова (Грозный), 27 отряда СПП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центра СПГ "Витязь" (Москва) Росгвардии и частной военной компании "Лига" (бывшая ЧВК "Вагнер").

Полесское направление

Подразделения оккупантов сосредоточились в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Бородянка, Бышев, Гореничи, Демидов.

На направлении Бишева противник силами к двум БТГру совершил маневр и пытается продвигаться дальше.

На направлении Тарасовщины, Раковки противник форсировал реку Ирпень. В районе Раковки враги начали наступательные действия. Однако понесли значительные потери в живой силе и технике, потеряли часть наступательного потенциала и были остановлены.

Северское направление

Противник проводит наступательную операцию с целью блокирования Чернигова и подготовки к наступлению на Сумы.

Слобожанское направление

Русские основные усилия сосредотачивают на направлениях Канев, Новомосковск. Остановлены и пытаются возобновить наступление на Северодонецк. Осуществляют перегруппировку и подготовку к штурму города Сумы.

При попытке захватить Изюм противник понес потери и отошел. Оккупанты прибегли к террору в городе, обстреливая гражданские помещения и инфраструктуру.

Донбасс

Противник продолжает наступательные действия по направлениям на Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области.

Для ведения наступательных действий в направлении Северодонецка осуществляется перемещение БТГр 150-й мотострелковой дивизии. Оккупанты пытаются прорвать оборону на Волновахском направлении. Также они пытаются прорвать оборону Мариуполя, но успеха нет.

Таврическое направление

Захватчики основные усилия сосредотачивают в направлениях: Николаев, Вознесенск, Запорожье, Мелитополь, Мариуполь. Осуществляют перегруппировку войск для проведения наступательных действий.

В Южнобужском операционном районе противник был остановлен на подступах к Николаеву, проводит перегруппировку войск для возобновления наступления.

Оккупанты деморализованы

В целом морально-психологическое состояние противника низкое. Оно деморализовано из-за больших потерь в живой силе и военной технике. На отдельных направлениях оккупанты прибегают к дезертирству.

Во время боев вблизи Харькова ликвидирован начальник штаба – первый заместитель командующего 41-й общевойсковой армией генерал-майор Виталий Герасимов, также убиты и ранены несколько старших офицеров штаба армии.

Читайте также: