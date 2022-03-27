Оккупанты депортировали из Мариуполя в РФ и ОРДЛО до 30 тыс. жителей – мэр города

Зачем захватчики начали принудительный вывоз – сложно сказать, отметил Бойченко.

Из Мариуполя, который практически уничтожила армия Российской Федерации, оккупанты насильственно вывезли в РФ или в ОРДЛО от 20 до 30 тысяч горожан.

Об этом мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил в интервью УНИАН.

Впрочем, точную цифру назвать сложно. Нынешнее предположение – из списков, которые публикуют россияне. Но "им верить нельзя", — подчеркнул мэр города.

По словам Бойченко, пока не ясно, зачем оккупанты начали принудительную депортацию.

"Вчера мне позвонил по телефону сосед, которого принудительно вывезли. Он пошел за водой, а его забрали. Пока он оказался в оккупированном Новоазовске. Люди еще очень напуганы и боятся говорить. Они не понимают, что будет с ними дальше. Не у всех есть мобильные телефоны или документы. У моего товарища родители позвонили по телефону, но говорят шепотом. Вы должны понимать, человек 20 дней сидел в подвале, а теперь его забрали непонятно куда", — рассказал городской глава.

Он подчеркнул, что "в депортации мариупольцев не балуют", людей сгоняют в школы и переписывают. Зачем это делают – тоже точно неизвестно.

Мэр также рассказал о случаях взятия в плен во время эвакуации: "В районе поселка Мангуш есть блокпост, на котором стоят полицейские-предатели. Они перешли на сторону "ДНР". Недавно на Мангушском блокпосту выходила семья, но оккупанты их захватили. Сейчас мирные граждане в тюрьме и за них требуют выкуп. Это реальный факт. Таких примеров немало".

Как сообщалось, СМИ пишут, что в оккупированном Донецке российские захватчики привезли из окруженного Мариуполя детей без родителей. Также в некоторых школах оккупированного города живут вывезенные из Мариуполя люди.

Читайте также: