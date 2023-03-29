Оккупанты депортировали из Украины больше 19 тысяч детей — Минреинтеграции

На временно оккупированных территориях и в РФ находятся более 4,3 тысяч статусных детей.

Во вторник, 28 марта, Министерство реинтеграции обновило данные о количестве депортированных детей из Украины. Известно, что оккупанты депортировали более 19,5 тысяч детей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Согласно последним данным Национального информационного бюро, незаконно депортированными считаются 19 514 украинских детей", — говорится в сообщении.

На временно оккупированных территориях и в РФ находятся более 4,3 тысяч статусных детей, среди которых есть дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

В Минреинтеграции призывают тех, кому стало известно о депортации украинских детей, сообщать об этом, позвонив по номеру круглосуточной горячей линии Национального информационного бюро или в чат-ботах соцсетей.

Ранее мы сообщали, что РФ созывает заседание Совбеза ООН, чтобы оправдать российского президента Владимира Путина за депортацию украинских детей.

Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей в РФ. Суд также выдал ордер на арест уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.

Принудительные лагеря для украинских детей: Россия продолжает депортацию с оккупированных территорий