Оккупанты депортировали из Украины больше 19 тысяч детей — Минреинтеграции

На временно оккупированных территориях и в РФ находятся более 4,3 тысяч статусных детей.
Во вторник, 28 марта, Министерство реинтеграции обновило данные о количестве депортированных детей из Украины. Известно, что оккупанты депортировали более 19,5 тысяч детей.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Согласно последним данным Национального информационного бюро, незаконно депортированными считаются 19 514 украинских детей", — говорится в сообщении.
На временно оккупированных территориях и в РФ находятся более 4,3 тысяч статусных детей, среди которых есть дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.
В Минреинтеграции призывают тех, кому стало известно о депортации украинских детей, сообщать об этом, позвонив по номеру круглосуточной горячей линии Национального информационного бюро или в чат-ботах соцсетей.
Ранее мы сообщали, что РФ созывает заседание Совбеза ООН, чтобы оправдать российского президента Владимира Путина за депортацию украинских детей.
Напомним, Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей в РФ. Суд также выдал ордер на арест уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой.
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