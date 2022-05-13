Оккупанты депортировали в РФ более 210 000 украинских детей — Денисова

Россия принудительно вывезла 1,2 миллионов украинцев, среди которых более 210 тысяч детей.
Украинская омбудсменка отметила, что в РФ украинским детям навязывают чужую историю, которую придумывает российский диктатор Владимир Путин.
Об этом уполномоченная ВР Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала в эфире совместного телемарафона в пятницу, 13 мая.
"Когда наших детей вывозят, они разрушают национальную идентичность, лишают нашу страну будущего. Там нашим детям на русском языке преподают истории, которые Путин рассказал всем", — сказала Денисова.
Напомним, с начала войны российские оккупанты убили в Украине 226 детей, по меньшей мере 420 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области.
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