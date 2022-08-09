Оккупанты держат в акватории Черного моря два носителя крылатых ракет — Генштаб

Оккупанты на Новопавловском и Запорожском направлениях обстреливают населенные пункты из танков и артиллерии разных типов.

Российские оккупанты обстреливают из танков и артиллерии районы восьми населенных пунктов на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Как стало известно, оккупанты били по районам населенных пунктов Угледар, Павловка, Новомайорское, Большая Новоселка, Степногорск, Орехов, Щербаки и Новоселка. Кроме того, россияне задействовали авиацию возле Великой Новоселки, Щербаков, Новоселки, Угледара и Павловки.

“На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Активизировались действия вражеской армейской авиации. Оккупанты вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах города Николаев, а также населенных пунктов Степная Долина, Лиманы, Шевченково, Мирное, Киселевка, Широкое, Зеленая Роща, Белая Криница, Никополь, Княжевка и Добрянка. Враг нанес авиаудары вблизи Белого Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Также оккупанты вели воздушную разведку из беспилотников неподалеку от Белогорки, Мураховки, Новоалександровки, Шевченковского, Николаевки и Кобзарцев.

"В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", — подчеркнули в Генштабе.

Напомним, что в Буче похоронили 15 человек, тела которых не узнали.

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