Оккупанты держат в акватории Черного моря два носителя крылатых ракет — Генштаб

Оккупанты на Новопавловском и Запорожском направлениях обстреливают населенные пункты из танков и артиллерии разных типов.
Российские оккупанты обстреливают из танков и артиллерии районы восьми населенных пунктов на Новопавловском и Запорожском направлениях.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
Как стало известно, оккупанты били по районам населенных пунктов Угледар, Павловка, Новомайорское, Большая Новоселка, Степногорск, Орехов, Щербаки и Новоселка. Кроме того, россияне задействовали авиацию возле Великой Новоселки, Щербаков, Новоселки, Угледара и Павловки.
“На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Активизировались действия вражеской армейской авиации. Оккупанты вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах города Николаев, а также населенных пунктов Степная Долина, Лиманы, Шевченково, Мирное, Киселевка, Широкое, Зеленая Роща, Белая Криница, Никополь, Княжевка и Добрянка. Враг нанес авиаудары вблизи Белого Криницы, Андреевки, Осокоровки и Ольгиного”, — рассказали в Генштабе ВСУ.
Также оккупанты вели воздушную разведку из беспилотников неподалеку от Белогорки, Мураховки, Новоалександровки, Шевченковского, Николаевки и Кобзарцев.
"В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", — подчеркнули в Генштабе.
Напомним, что в Буче похоронили 15 человек, тела которых не узнали.
Читайте также:
- Истребители и бомбардировщики: спутниковые фото показали, что было на аэродроме в Крыму до взрывов
- Преступникам дают власть ради террора: эксперт рассказал, для чего РФ мобилизует осужденных
- Стало известно, когда в Украине может заработать завод "байракторов"