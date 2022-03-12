Оккупанты держат в плену работника ГСЧС, сопровождавшего эвакуационные автобусы из Гостомеля — Верещук

Украина требует, чтобы Россия немедленно отпустила Данченко.

Российские оккупанты держат в плену работника ГСЧС Алексея Данченко.

Об этом сообщила вице-премьер, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 12 марта.

"Хочу сейчас обратиться в Российскую Федерацию и требую отпустить работника ГСЧС Данченко Алексея Игоревича. Он был заявлен и сопровождал автобусы для эвакуации гражданского населения из Гостомеля. Уже двое суток вы незаконно удерживаете нашего работника, который входил в список, который мы согласовывали.

Следовательно, объяснение того, что он говорил по мобильному телефону, не принимается. Мы требуем немедленно отпустить господина Данченко Алексея Игоревича и сделаем все от нас зависящее, чтобы это произошло как можно скорее», — отметила Верещук.

Напомним, по состоянию на 12 марта на спецсчет НБУ для поддержки ВСУ и для гуманитарной помощи в общей сложности было перечислено около 11,4 млрд грн.

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