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Оккупанты держат в заложниках жителей Изюма для "живого щита" — мэрия

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Оккупанты держат в заложниках жителей Изюма для "живого щита" — мэрия

Фото: Volodymyr Matsokin

Россияне уничтожили в Изюме всю систему централизованного теплоснабжения и учреждения здравоохранения

Российские захватчики заблокировали в оккупированном Изюме Харьковской области местных жителей, чтобы как живым щитом прикрываться ими от украинских войск.

Об этом сообщил начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник в эфире общенационального телемарафона.

"Худшее то, что они держат в заложниках местных жителей, гражданских, которые хотели бы эвакуироваться из города, понимая, что приближающийся отопительный сезон будет очень кризисным. К сожалению, подавляющее большинство населения остается в заблокированном городе. Оккупанты держат наших земляков в плену. Они пользуются ими, как живым щитом от ВСУ", – сказал Стрельник.

По словам чиновника, россияне уничтожили в Изюме всю систему централизованного теплоснабжения и учреждения здравоохранения. Особенно острой в городе нехватка медикаментов. Однако оккупанты отказывают в предоставлении любых гуманитарных коридоров для доставки самого необходимого.

"Там остались некоторые медработники, которые пытаются оказывать помощь жителям, но даже элементарные болезни невозможно вылечить, потому что нет ни антибиотиков, ни инсулина, ни многое другое необходимого", — отметил Стрельник.

Однако он заверил, что наши военные имеют возможность давить на врага и двигаться к Изюму.

"Есть успехи, я не могу о них говорить, но наши военные двигаются в направлении Изюма", – подытожил Стрельник.

Напомним, что ВСУ продвигаются на Изюмском направлении. Так, российских оккупантов уже удалось отбросить из Дмитровки и Дибривного.

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