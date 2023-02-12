Оккупанты действуют тактикой малых групп – в ВСУ рассказали, что происходит под Бахмутом

Войска России на Бахмутском направлении предпринимают попытки наступления, полагаясь на тактику малых групп. Оккупанты делают ставку больше на живую силу, чем на свою военную технику.

Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"На Бахмутском направлении враги действуют тактикой малых групп, пытающихся под прикрытием рельефа подойти к нашим позициям и завязать ближний бой", – отметил Череватый.

Также, по его словам, оккупанты вблизи Бахмута пытаются больше полагаться на живую силу, чем на бронетехнику. Они учитывают погоду. Их техника попадает от поражения сразу, где появляется.

Череватый добавил, что ВС РФ также используют авиацию, но доминировать в воздухе им не удается. За воздушными целями следует украинская противовоздушная оборона (и ЗРК, и ПЗРК, и истребительная авиация).

"Нельзя сказать, что авиация является главным фактором поддержки их действий. Больше, безусловно, делает артиллерия. Россияне имеют возможность закрывать свои позиции и наносить удары. Авиация наносит быстрые удары и пытается быстро отойти от позиций", — рассказал спикер.

Бои за Бахмут в Донецкой области

Бахмут остается главным направлением удара российских оккупантов на востоке Украины. В течение суток 10 февраля здесь произошло рекордное 54 боевых столкновения. Однако врагу до сих пор не удалось перерезать пути снабжения украинских защитников.

Как рассказал заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко, украинские военные круглосуточно отбивают постоянные штурмы россиян под Бахмутом. ВСУ сдерживают нашествие врага, однако требуют больше боеприпасов.

Украинские пограничники 11 февраля сбили российский штурмовик Су-25, бомбивший Бахмут.

Читайте также: