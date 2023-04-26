Оккупанты "ДНР" вынесли позорный "приговор" военнопленному морпеху Петренко – Лубинец

"Верховный суд" так называемой " ДНР " приговорил военнослужащего 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Петренко к 22 годам заключения в колонии строгого режима.

Об очередном позорном приговоре украинскому военнопленному рассказал омбудсман Дмитрий Лубинец.

По его данным, украинский военный признан "виновным в убийстве мирного жителя" во время боев за Мариуполь в марте прошлого года.

По данным незаконного расследования следственного комитета РФ, украинский военный якобы "застрелил жителя Мариуполя из снайперской винтовки".

"Андрея Петренко обвинили по российскому законодательству в "убийстве по политическим и идеологическим мотивам и жестоком обращении с гражданским населением и применении запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте» (ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 356 УК РФ). Оккупанты заявили, что украинский военнослужащий якобы "признал свою вину", — рассказал Лубинец.

Украинский омбудсман подчеркнул, фейковый "судебный процесс" над военнослужащим Вооруженных сил Украины на временно оккупированной территории Донецкой области — незаконный и не будет иметь никаких юридических последствий.

"Донецкая и Луганская области являются частью Украины в международно-признанных границах, на них распространяется юрисдикция украинских судов. Только они имеют право осуществлять правосудие на этой территории", — отметил Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека призвал международное сообщество осудить судилище над Андреем Петренко и потребовать от РФ немедленного его освобождения, а также других граждан Украины, незаконно заключенных на временно оккупированных территориях и России.

Напомним, 11 апреля стало известно о жуткой казни украинского защитника – еще живому воину ВСУ российские оккупанты отрезали голову.

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