Оккупанты до сих пор не признают очевидного провала своей так называемой операции - Зеленский

Еще предстоит воевать и направлять все силы, чтобы выгнать врага, отметил президент.

Впереди очень много работы. Оккупанты до сих пор на нашей земле до сих пор не признают очевидного провала своей так называемой операции.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении 30 апреля.

"Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать оккупантов. И мы это сделаем. Украина будет свободной. Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, и Мелитополь, и Бердянск, и Днепрорудное и все другие временно оккупированные города и общины, в которых оккупанты строят из себя сейчас якобы "хозяев". Украинский флаг вернется повсеместно, где он должен быть по праву. Вернется вместе с нормальной жизнью, которую Россия просто не способна обеспечить даже на своей собственной территории", — подчеркнул он.

Кроме того, президент сообщил, что российские войска собирают дополнительные силы для новых атак на востоке Украины и назвал, где оккупанты концентрируют свои усилия.

Зеленский добавил, что в войне в Украине Россия потеряла уже более 23 тысяч своих военных.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 66-го дня войны с Россией

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