Оккупанты дроном атаковали автобус на Сумщине – что известно о последствиях

Рейсовый автобус с мирными жителями двигался по территории местной общины.

В Сумской области враг атаковал беспилотником рейсовый автобус с мирными жителями, в результате чего ранения получили две пассажирки: 42-летняя и 30-летняя женщины.

Прокуратура Сумской области пишет об этом 12 января.

Согласно сообщению, около 15 часов оккупанты применяли запрещенные международным правом методы ведения войны, а именно БпЛА атаковали рейсовый автобус, двигавшийся по территории Миропольской общины Сумского района.

В результате атаки ранения получили две женщины, которые находились внутри.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Сумского райуправления полиции ГУНП в Сумской области.

На днях в поселке Свеса Сумской области продолжались аварийно-спасательные работы после попадания российского КАБа в многоэтажку.

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