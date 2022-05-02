"Оккупанты думали, что их будут ждать люди с цветами" — Зеленский

"Оккупанты думали, что их будут ждать люди с цветами" — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский еще раз напомнил о том, что захватчики не могут одолеть украинцев.

Российские оккупанты начали террор против мирного населения в захваченных городах из-за того, что люди сплотились, а тактика захватчиков не сработала.

Об этом в интервью программе 60 Минут австралийского телеканала Nine Network сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Я уверен, что это часть их тактики, устрашения. С этого начали, были ракетные удары, и это часть устрашения. Они думали: ракетные удары и все люди побегут. Так и было — часть людей очень боялась, началась эвакуация... Но большинство людей окрепло и объединилось, и наоборот осталось. Тогда они начали делать другие шаги, они начали оккупировать города и думали, что их будут ждать люди с цветами. Потом они увидели, что люди их не ждут, и точно не с цветами – с палками, без оружия, с чем-либо, но точно не с цветами", — сказал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры с российской стороной, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным, могут прекратиться, если государство-агрессор продолжит свои зверства.

"Такое ощущение, что у них методичка по убийству и они одинаково действуют в тех или иных территориях, которые мы деоккупируем. Одинаковые процессы, одинаковые форматы пыток, одинаковые последствия", — отметил президент.

Владимир Зеленский выступил на заседании Конгресса местных и региональных властей

Напомним, не так давно в поселке Виноградное обнаружили еще одну братскую могилу, в которой может быть похоронена, по меньшей мере, тысяча мирных горожан, убитых россиянами.