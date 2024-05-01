Оккупанты два дня подряд обстреливают село на Донетчине — есть жертва и раненые

Россияне бьют по Новогродовской громаде Донетчины.
Оккупационная армия России два дня подряд обстреливает село Калиново в Донецкой области. В результате атаки один человек погиб, двое получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
"Калиново второй день подряд подвергается серьезным обстрелам: накануне там тоже погиб 1 человек. Окончательные последствия сегодняшнего утреннего обстрела устанавливаем", — говорится в сообщении.
Филашкин подчеркнул, что в Донецкой области не остались абсолютно безопасных мест.
Напомним, россияне ударили КАБами по Золочеву в Харьковской области: есть "прилеты" и жертвы.
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