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Оккупанты два дня подряд обстреливают село на Донетчине — есть жертва и раненые

Оккупанты два дня подряд обстреливают село на Донетчине — есть жертва и раненые

Последствия ударов РФ по селу Калиново в Донецкой области / Фото: Вадим Филашкин

Россияне бьют по Новогродовской громаде Донетчины.

Оккупационная армия России два дня подряд обстреливает село Калиново в Донецкой области. В результате атаки один человек погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Калиново второй день подряд подвергается серьезным обстрелам: накануне там тоже погиб 1 человек. Окончательные последствия сегодняшнего утреннего обстрела устанавливаем", — говорится в сообщении.

Филашкин подчеркнул, что в Донецкой области не остались абсолютно безопасных мест.

Напомним, россияне ударили КАБами по Золочеву в Харьковской области: есть "прилеты" и жертвы.

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