Оккупанты два дня подряд вывозят грузовиками тела погибших в драмтеатре Мариуполя

Оккупанты страны-агрессора России продолжают разбирать завалы драматического театра в Мариуполе, на который в марте сбросили бомбу.

Хотя в "ДНР" заявили, что под завалами театра погибли только 12 человек, второй день подряд тела вывозят грузовиками. Едут фуры в сторону поселка Старый Крым.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петра Андрющенко в своем Telegram..

В уничтоженное здание Драмтеатра россияне не пускают даже местных жителей. Так, они стремятся скрыть собственные преступления. Ведь, по меньшей мере, под завалами могло погибнуть более 300 человек. Впрочем, реальная картина может быть еще хуже.

"Наши источники сообщают, что вчера и сегодня тела погибших вывозили несколько раз грузовиками в сторону Старого Крыма. Территорию расчистки охраняют и не дают доступ местным. Операция по сокрытию последствий военных преступлений продолжается", — написал Андрющенко.

Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Ранее сообщалось, что оккупанты из России принуждают местных жителей Мариуполя разбирать завалы Драматического театра. Россияне прибегли к принуждению, чтобы люди участвовали в разборе завалов здания. Работу гражданских контролируют военные армии русской Федерации.

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