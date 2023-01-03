Оккупанты дважды накрывали огнем спасателей, которые тушили пожары на Харьковщине: что известно (фото)

Украинские защитники дают отпор российским оккупантам и наносят им ощутимые потери.

Российские оккупационные войска минувшие сутки, 2 января, обстреливали на Харьковщине приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утром 3 января.

Под вражеским огнем были города Купянск и Волчанск, пгт Двухлетняя и населенные пункты Стрелеча, Старица, Огурцово, Охримовка, Каменка, Новомлынск, Тавильжанка, Лиман Первый, Ольшана, Кучеровка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка и Першотравневое.

Обстрелами оккупанты РФ повредили частные домовладения, где произошли пожары. Во время тушения возгораний россияне продолжали накрывать огнем спасателей.

Так, личный состав ГСЧС дважды попадал под повторные обстрелы оккупантов – в пгт Двуречная и в Волчанске. К счастью, в течение суток от обстрелов никто не пострадал.

Кроме того, продолжается гуманитарное разминирование. За сутки обезврежены 103 взрывоопасных предмета.

"На линии столкновения Силы обороны Украины продолжают давать отпор российским оккупантам и наносить им ощутимые потери. Верим в ВСУ. Украина победит!", — подытожил Синегубов.

К слову, 1 января российские оккупанты также обстреливали приграничные районы Харьковщины и населенных пунктов приближенных к линии столкновения в Купянском и Чугуевском районах.

Напомним, также в ночь на 3 января армия РФ обстреляла Никопольский район на Днепропетровщине. Более 20 снарядов прилетели в Никополь и Покровскую громаду.

Как сообщалось, российские оккупанты 31 декабря наносили удары по мирному населению городов и сел Харьковщины из минометов и артиллерии. Были повреждены гражданские здания.

В новогоднюю ночь, по данным Синегубова, ранения получили 3 человека.

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