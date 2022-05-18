Оккупанты дважды за вечер обстреляли из минометов и артиллерии один из приграничных районов Сумщины

Оккупанты дважды за вечер обстреляли из минометов и артиллерии один из приграничных районов Сумщины

Вечером в среду, 18 мая, россиские войска открыли огонь из минометов и артиллерии по территории Шосткинского района Сумской области.

Отметим, вражеские обстрелы произошли во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщает руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Также читайте На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты захватывают предприятия и финансовые учреждения

К счастью, по его словам, человеческих потерь нет.

"Со своей территории россияне дважды открыли огонь из минометов и артиллерии по территории Шосткинского района. Встретили мы огонь, как полагается. К сожалению, пострадала природа возле Середино-Буды", - написал он.

Напомним, ранее глава области отмечал, что оккупанты усиливают обстрелы Сумщины и устраивают провокации на приграничной территории РФ. Россияне ведут обстрелы практически вдоль всей границы: Сумского, Конотопского, Шосткинского района, а также Белопольской громады.

Читайте также: