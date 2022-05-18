Оккупанты дважды за вечер обстреляли из минометов и артиллерии один из приграничных районов Сумщины

Вечером в среду, 18 мая, россиские войска открыли огонь из минометов и артиллерии по территории Шосткинского района Сумской области.
Отметим, вражеские обстрелы произошли во время объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщает руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
К счастью, по его словам, человеческих потерь нет.
"Со своей территории россияне дважды открыли огонь из минометов и артиллерии по территории Шосткинского района. Встретили мы огонь, как полагается. К сожалению, пострадала природа возле Середино-Буды", - написал он.
Напомним, ранее глава области отмечал, что оккупанты усиливают обстрелы Сумщины и устраивают провокации на приграничной территории РФ. Россияне ведут обстрелы практически вдоль всей границы: Сумского, Конотопского, Шосткинского района, а также Белопольской громады.
Читайте также:
- "Я бы им наркотики колола":журналисты идентифицировали жену оккупанта, готовую истязать украинских детей
- "До свидания": российские оккупанты живут в ужасе от ночных атак партизан и ВСУ и учат украинский
- "В шапку наср*ти и надеть на голову": российские солдаты планируют мстить своему командованию