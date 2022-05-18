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Оккупанты дважды за вечер обстреляли из минометов и артиллерии один из приграничных районов Сумщины

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Оккупанты дважды за вечер обстреляли из минометов и артиллерии один из приграничных районов Сумщины

Фото иллюстративное / Фото: Министерство обороны Украины

Вечером в среду, 18 мая, россиские войска открыли огонь из минометов и артиллерии по территории Шосткинского района Сумской области.

Отметим, вражеские обстрелы произошли во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщает руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

К счастью, по его словам, человеческих потерь нет.

"Со своей территории россияне дважды открыли огонь из минометов и артиллерии по территории Шосткинского района. Встретили мы огонь, как полагается. К сожалению, пострадала природа возле Середино-Буды", - написал он. 

Напомним, ранее глава области отмечал, что оккупанты усиливают обстрелы Сумщины и устраивают провокации на приграничной территории РФ. Россияне ведут обстрелы практически вдоль всей границы: Сумского, Конотопского, Шосткинского района, а также Белопольской громады.

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