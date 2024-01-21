Оккупанты экономят один из видов ракет: в ВСУ предупредили о коварных намерениях

Оккупанты экономят "Калибры" из-за сложностей с логистикой, обеспечением и инфраструктурным обслуживанием.

Руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарфана в воскресенье, 21 января.

"Мы фиксировали крайний раз использование "Калибров" 3 января, тогда 3 ракеты враг выпустил из акватории Черного моря — и все они были уничтожены. Очевидно, что они немного экономят этот вид ракет, потому что у них есть сложности с последующей логистикой, обеспечением и вообще инфраструктурой обслуживания этих ракетных установок и загрузкой ракет, поскольку все это в Севастополе, а перебазировать в Новороссийск они еще не смогли", — отметила она.

Однако, несмотря на некоторые проблемы, ракетная опасность существует, подчеркнула Гуменюк.

"Опасность состоит в том, что каждый надводный ракетоноситель, выходя в море, несет на себе 8 "Калибров" и готов их применить. Находясь на базе, они также представляют собой опасность, потому что могут быть применены прямо из рейда Новороссийска", — подчеркнула она.

Напомним, в ночь на 21 января россияне выпустили по Украине беспилотники. В Генштабе рассказали о последствиях.

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