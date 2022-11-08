Оккупанты "эвакуировали" детдом и пансионат для пожилых людей — оперативное командование "Юг"

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 07.11.2022

Оперативная ситуация в зоне ответственности остается напряженно сложной, но подконтрольной Силам обороны.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

В южнобугском операционном районе существенных изменений не претерпела.

Противник продолжает оборонительные действия и пытается удержать занятые рубежи.

Оккупанты принудительно вывезли из Херсонской области на территорию России около сотни детей с инвалидностью из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах.

К принудительной эвакуации в Московскую область готовят детей и персонал Олешкивского детского дома-интерната. Из города Каховка перемещены пациенты пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты размещают свой личный состав.

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Оккупационные власти создают неприемлемые для проживания условия местным жителям, выключают электро и водоснабжение, а также связь.

Россияне не прекращают мародерство, грузовиками вывозят материальные ценности, продовольствие и средства передвижения на территорию Российской Федерации.

Ситуация в Херсонской области

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань убежден, что ВСУ смогут деоккупировать Херсон уже в ноябре.

В свою очередь начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российские захватчики могут готовить ловушку для ВСУ в Херсонской области, создавая иллюзию "ухода".

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