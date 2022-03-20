Оккупанты ежедневно обстреливают Харьков: крупнейший рынок "Барабашово" после "Градов" восстановлению не подлежит

Пустые улицы, пустые стоящие на рельсах трамваи, пустые дома и постоянная канонада над городом и зарево — так сейчас выглядит Харьков.

Крупнейший рынок в Восточной Европе, просуществовал 30 лет, через сутки превратился в пожарище.

Об этом говорится в ТСН.

"Восстановлению этот рынок не подлежит, все люди остались бедными. Вы представляете, какие здесь суммы были, люди двадцать-тридцать лет работали, наживали, вы же понимаете, я предприниматель, нет денег, наличных», — говорят работники.

Все лотки и товар сгорели. Горожане потеряли работу и деньги. Спасатели двое суток ликвидировали пожар. Российские Харьковский рынок разнесли из систем залпового огня «Град». «Товарищ, у которого магазин рядом, оставил машину возле моей, он бежал смотреть, когда начался обстрел, и там возле снаряда, и его насмерть», — рассказывает местный предприниматель.

Пустые улицы, пустые стоящие на рельсах трамваи, пустые дома и постоянная канонада над городом и зарево — так сейчас выглядит Харьков. «Вот уже третий час пошел и начинаются выстрелы, спокойно относительно, но через каждые два-три часа идет обстрел», — говорят горожане.

Город живет и в нем дальше живут – люди и ежедневно пока весь мир наблюдает – они борются за жизнь.

«Здесь дом построил, дом обустроил. Вторую мировую пережил, было 5 лет, а сейчас куда уезжать из родного города», – говорит Владимир.

Бывший инженер-конструктор проработавший всю жизнь на авиационном заводе теперь и не подозревает, что будет завтра и доживет ли после таких масштабных ударов по городу. «Если пошло на то – здесь родился и здесь буду умирать, только не от этих придурков», – убеждает мужчина.

Ветер качает электрические провода, разорванные взрывной волной, висящие над дорогой. Разбитым тротуаром через воронки пробираются две женщины, они нагружены кульками. Виктория с 82-летней мамой живут в двоем и помочь им некому. С начала российского вторжения живут под обстрелами и днем еще и пытаются добежать до гуманитарки, потому что магазины практически не работают.

Из-за обстрелов в Харькове погибли мужчина и 9-летний ребенок

Выжжены целые этажи и многоэтажки, груды стекла и кирпича у подъездов. Эти две барышни в подъезде остались почти сами — живут в разбитом доме.

Ежесуточно, каждый час в Харькове рвутся снаряды и ракеты и гибнут мирные люди. Снаряды влетают в стены, парковки, торговые центры и трамвайные депо. «Разрушают, чтобы нам нанести вред, нанести ущерб, чтобы местное население не могли нигде спрятаться, они многое делают и местное население страдает», — говорят люди.

В центре Харькова спасатели продолжают разбирать завалы, административные здания разрушены до основания. Таких разрушений ежесуточно в Харькове увеличивается, ведь оккупанты не прекращают расстрелы гражданской инфраструктуры города. Однако Харьков стоит и защищается от нашествия орды.