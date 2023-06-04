"Оккупанты фактически оказались в ловушке": Череватый о ситуации в Бахмуте

Россияне не были готовы к тому, что украинские военные построят эшелонированную оборону.

Российские оккупанты потеряли в Бахмуте более 20 тысяч военных так и не достигнув за 10 месяцев поставленной цели. В частности, россияне провалили план беспрепятственно зайти в Славянск и Краматорск.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает 24 Канал.

По словам Череватого, оккупанты не были готовы к тому, что украинские военные построят эшелонированную оборону, применяя все новейшие средства. Таким образом, они фактически оказались в ловушке.

"Добавился еще субъективный фактор амбиций Евгения Пригожина, который сказал, что он монополист и покажет, как по-настоящему нужно воевать", – добавил он.

Кроме того, Череватый добавил, что кадровые изменения среди российского военного руководства не сможет выбить из их председателей советскую идеологию.

"Более 20 тысяч только летальных потерь. В Афганистане было 15 тысяч потерь за 10 лет", – объяснил он.

Отметим, по словам эксперта, у россиян нет шансов полностью захватить Бахмут, несмотря на попытки продвижения, которые каждый раз заканчиваются неудачами.

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