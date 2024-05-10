Оккупанты формируют списки нежелательных жителей Мариуполя и одновременно завозят мигрантов

В Мариуполь завозят рабочих из РФ и мигрантов из Центральной Азии, таким образом изменяя демографический состав населения.

Россияне формируют реестры жителей оккупированного Мариуполя, которым будет запрещено проживать в городе.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В списки войдут те, кто подлежит депортации и кому будет запрещен въезд на территорию города. В первую очередь это может касаться тех, кто вернулся в город.

В то же время в Мариуполь завозят рабочих из РФ и мигрантов из Центральной Азии. Таким образом, меняется демографический состав населения.

В Мариуполь завозят рабочих из РФ и мигрантов из Центральной Азии / Фото: Мариупольский горсовет

Напомним, оккупанты в Мариуполе сносят целый квартал: выселенные жители в отчаянии.

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