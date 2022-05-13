Оккупанты гатят по Авдеевскому коксохимическому заводу, город без света: ситуация на Донетчине

Оккупанты гатят по Авдеевскому коксохимическому заводу, город без света: ситуация на Донетчине

Армия России не прекращает обстрелы в Донецкой области: под вражеским огнем оказались общины по всей линии фронта.

Самые активные обстрелы российских захватчиков – на Авдеевском направлении. В частности, под плотным огнем остаются город и его инфраструктура.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Второй день подряд россияне наносят удар по Авдеевскому коксохимическому заводу. В результате вражеских атак один работник ранен. Кроме того, повреждена часть оборудования.

В результате обстрелов и бомбардировок Авдеевка оказалась обесточена. "Вчера россияне нанесли два авиаудара по городу, убив одного человека, ранив еще одного. Сегодня ночью по городу дважды отработала вражеская артиллерия. Информации о пострадавших нет, но есть поврежденное жилье. За эти два дня в городе повреждено по меньшей мере 11 домов", — говорится. в сообщении главы области.

Накануне оккупанты применили "Смерчи" по Очеретинскому обществу. Кроме того, продолжаются обстрелы из разных орудий по всей линии фронта в общине. Два жилых дома получили повреждения от попадания управляемым ПТУРом в Светлодарске.

В Торецке 12 мая был ранен один человек. В результате атак российской армии повреждены пять домов. Кроме того, в результате обстрела произошел пожар на одном из предприятий. Ее удалось перативно ликвидировать.

Кириленко сообщает, что на Очеретинском и Авдеевском направлениях россияне попытались прорвать оборону военных ВСУ. Впрочем, две попытки были отражены. Кроме того, враг не прекращает попыток прорваться на Марьинском направлении. Ситуация там контролируемая, отметил глава ОВА.

"Самой болезненной точкой не только на Донетчине остается Мариуполь, где стальные ребята ценой своих титанических сверхусилий под постоянными ударами авиации, ракет, корабельных пушек, танков и артиллерии продолжают держать круговую оборону "Азовстали", — подчеркнул Павел Кирилл.

Как сообщалось, россияне пытаются прорваться в Славянск и Краматорск, чтобы взять ВСУ в кольцо. Британская разведка информирует о том, что оккупанты государства-террориста бросают все свои силы, чтобы прорваться в эти населенные пункты.

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