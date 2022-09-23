Оккупанты бьют по Харьковской области: в ОВА рассказали о вражеских атаках и погибших

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковщины, прилегающие к линии столкновения и границы с РФ.

В четверг, 22 сентября, оккупанты массированно наносили удары по Купянскому и Купянскому району. В результате вражеской атаки есть пострадавшие, в том числе и дети.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По информации Центра экстренной медицинской помощи, в Купянске ранения получили три человека, среди которых детей – семилетний мальчик и девочка. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

В Купянском районе ранения получили четверо мирных жителей. В Харьковском районе погиб 51-летний мужчина. Кроме того, в Чугуевском районе 67-летняя женщина и 52-летний мужчина взорвались на мине. Их госпитализировали с ранениями.

В ОВА также сообщили, накануне днем враг в очередной раз нанес ракетный удар по поселку Печенеги Чугуевского района. Ракета попала в землю у дамбы Печенежского водохранилища. Обошлось без пострадавших.

Напомним, начались 212 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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