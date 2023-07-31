Оккупанты готовы нанести удар 16 "Калибрами": в ОК "Юг" сообщили о высокой угрозе с моря

Военные отмечают, что нужно прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

Российские оккупанты наращивают присутствие ракетоносителей в Черном море. Общий залп ракет типа "Калибр" может достигать 16 ракет.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"Враг наращивает присутствие ракетоносителей в Черном море. Днем на боевое дежурство выведен надводный ракетоноситель, а сейчас добавлен еще и подводный. Уровень ракетной угрозы очень высок. Будьте бдительны и сознательны. Прислушайтесь к сигналам воздушной тревоги, переходите в укрытие", — отметили в ОК “Юг”.

Напомним, что Путин готовится к еще большей и продолжительной войне в Украине.

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