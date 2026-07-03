В Крыму начали эвакуацию: оккупанты спешно вывозят документы и технику — Атеш

Оккупационные власти Крыма вывозят документы и технику / © Associated Press

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Оккупационные администрации Керчи и Феодосии получили срочные приказы полностью эвакуировать ценные документы и технику из Крыма. Работники оккупационных органов, имевшие доступ к служебному горючему, внезапно оформили отпуска по состоянию здоровья или заявили о болезни и срочно выехали в Краснодарский край РФ.

Об этом сообщает партизанское движение «Атеш».

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Срок выполнения приказа от так называемой «верхушки» Крыма — до 3 июля включительно. Это распоряжение поступило и другим администрациям оккупационных властей.

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Ранее агенты «Атеш» сообщали, что российские оккупанты перевели оперативный штаб на круглосуточный режим и усиленно готовятся к каким-то событиям 21 июня.

Тогда крымские информаторы были правы, ведь по военным объектам в Крыму нанесли один из самых больших ударов за все время полномасштабной войны.

«Крымские коллаборанты прекрасно понимают, что расплата за совершенное близка, а российская ПВО их не спасет», — пишут представители движения сопротивления.

Представители подполья заверили, что не прекращают мониторинг ситуации на полуострове и фиксируют каждое движение врага, чтобы оперативно передавать информацию Силам обороны Украины.

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Напомним, во временно оккупированном Крыму ночью 3 июля раздалась серия взрывов и работала российская ПВО. Звуки взрывов и стрельбы фиксировали в районе аэродромов «Гвардейское», «Кача» и «Саки» в Новофедоровке, а также в Бахчисарайском, Сакском и Симферопольском районах.

Кроме того, жители Севастополя сообщили о взрывах возле мыса Фиолент из-за новой атаки беспилотников. В городе Старый Крым и близлежащих селах пропал свет — предварительно удар мог прийтись на большую узловую электроподстанцию «Марьяновка» в Красногвардейском районе, над которой очевидцы заметили густой черный дым. Сейчас информация о последствиях уточняется.

На днях СБУ атаковала военный аэродром «Саки» во временно оккупированном Крыму. Дроны СБУ попали в цели не менее пяти раз, под удар попала инфраструктура аэропорта, в том числе ангары, где хранилась боевая авиация.

В частности, в момент атаки в двух ангарах находились истребители Су-30 и Су-30СМ. В ангаре с самолетом Су-30СМ, ориентировочная стоимость которого составляет 30-50 миллионов долларов, зафиксировали пожар.

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