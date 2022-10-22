Оккупанты готовят Херсон к уличным боям, из города выехала половина населения — Генштаб

Россияне заселяются в пустые жилища.
Армия агрессорки России готовит временно оккупированный Херсон к уличным боям. Город покинула значительную часть населения.
Об этом сообщили в строительстве Генштаба Вооруженных сил Украины 22 октября.
Отмечается, что оставшиеся российские оккупанты в Херсоне переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома.
По состоянию на 21 октября россияне проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала. В Энергодаре военные армии РФ грабят оставленные квартиры и отели в которых проживали.
Ситуация в Херсонской области
ВСУ с начала октября уволили более 50 населенных пунктов Херсонщины. В Херсонской ОВА рассказали об успехах ВСУ возле Берислава.
Российско-оккупационная "власть" Херсонщины 18 октября объявила о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра. Мол, из-за опасности затопления. Ведь украинские силы "готовят" теракт на Каховской ГЭС, заявил гауляйтер Владимир Сальдо.
Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что украинская армия может выбить российских оккупантов из Херсона в течение нескольких недель.
Читайте также:
- "Там все заминировано давно": Жданов рассказал, как Украина закрыла границу с Беларусью
- Силы обороны поразили понтонную переправу россиян под Антоновским мостом в Херсонской области – Генштаб
- ВСУ уничтожили "Ураган" рашистов в Херсонской области: фото разбитой системы залпового огня