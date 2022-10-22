Оккупанты готовят Херсон к уличным боям, из города выехала половина населения — Генштаб

Армия агрессорки России готовит временно оккупированный Херсон к уличным боям. Город покинула значительную часть населения.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба Вооруженных сил Украины 22 октября.

Отмечается, что оставшиеся российские оккупанты в Херсоне переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома.

По состоянию на 21 октября россияне проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала. В Энергодаре военные армии РФ грабят оставленные квартиры и отели в которых проживали.

Ситуация в Херсонской области

ВСУ с начала октября уволили более 50 населенных пунктов Херсонщины. В Херсонской ОВА рассказали об успехах ВСУ возле Берислава.

Российско-оккупационная "власть" Херсонщины 18 октября объявила о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра. Мол, из-за опасности затопления. Ведь украинские силы "готовят" теракт на Каховской ГЭС, заявил гауляйтер Владимир Сальдо.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что украинская армия может выбить российских оккупантов из Херсона в течение нескольких недель.

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