Оккупанты готовят манипуляции и вывозят детей: какая ситуация в Мариуполе утром 19 апреля

Оккупанты готовят манипуляции и вывозят детей: какая ситуация в Мариуполе утром 19 апреля

Что происходит в Мариуполе.

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, связи, продуктов. Сколько людей остается в городе – неизвестно.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 18 апреля.

Оккупанты наносят удары по "Азовстали" в Мариуполе сверхтяжелыми авиабомбами

Там, в подземных укрытиях, находятся не менее тысячи мирных жителей. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди. Видео с высоты птичьего полета разместил Мариупольский городской совет в Telegram. На ролике виден густой черный дым.

Верещук обратилась к руководству РФ: немедленно открыть гумкоридор из Мариуполя

Украина требует от военно-политического руководства России открыть гуманитарный коридор Мариуполь-Бердянск для эвакуации гражданских лиц. Об этом заявила вице-премьер — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Associated Press

Медведчук просит Зеленского и Путина обменять его на защитников и жителей Мариуполя

Задержанный СБУ нардеп Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему куму, российскому диктатору Владимиру Путину, с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя. Об этом сообщает СБУ.

Оккупанты готовят в Мариуполе манипуляции, чтобы заставить местных сотрудничать с ними

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что захватчики готовят в Мариуполе манипуляции, чтобы заставить местных сотрудничать с ними. Российская пропаганда начала распространять информацию, что власти РФ якобы начали платить компенсацию за разрушенное жилье в рублях и начали публиковать соответствующие фото.

Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области за сутки

За сутки в результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли четверо гражданских, пятеро – получили ранения. Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. В настоящее время невозможно посчитать количество жертв в Волновахе и Мариуполе.

В Мариуполе двое полицейских перешли на сторону оккупантов из РФ

В Мариуполе двое местных полицейских предали присяге и перешли на сторону российских оккупантов. Им уже сообщили о подозрении. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Россияне принудительно вывезли из Мариуполя десятки тысяч человек, в том числе 5 тыс. детей.

Российские оккупанты вывезли из Мариуполя несколько десятков тысяч человек, в том числе до пяти тысяч детей. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью CNN. Глава государства отметил, что пока невозможно установить точное количество погибших мирных жителей Мариуполя.

Командир морпехов Сергей Волина написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волина написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.

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Маленький мальчик из Мариуполя под звуки обстрелов записал обращение из разрушенной квартиры: что он сказал оккупантам

7-летний мариупольский мальчик Макар в разрушенной оккупантами квартире записал видеообращение к российским армейцам, уничтожившим его жилье. Видео опубликовал Мариупольский городской совет в Telegram.

Минобороны Великобритании о Мариуполе: оккупанты применили тактику войн в Чечне и Сирии

Российские войска при осаде Мариуполя применили тактику войн в Чечне и Сирии. Однако пока цели не достигли, сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

"Задача ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует подходу России к Чечне 1999 года и Сирии 2016 года. Слаженное украинское сопротивление подвергло российские силы серьезному испытанию и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение России в других местах", — отметили в Минобороны.

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"Мариуполь будет деблокирован и освобожден" — руководитель военной разведки

Призыв Минобороны России к украинским военным, находящимся в Мариуполе на территории "Азовстали", сдаться оккупантам, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сравнил с трагедией в Иловайске в 2014 году, когда россияне расстреливали выходящих из котла бойцов. Об этом он говорил в эфире общенационального телемарафона.

Андрей Бедняков показал видео разрушенного оккупантами Мариуполя: "Родного города уже нет"

Украинский ведущий, уроженец Мариуполя Андрей Бедняков, недавно потерявший маму, показал, как выглядит сейчас его родной город.

Телеведущий Андрей Бедняков о родном Мариуполе - "Ночная варта"

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