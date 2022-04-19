Оккупанты готовят манипуляции и вывозят детей: какая ситуация в Мариуполе утром 19 апреля

Что происходит в Мариуполе.
Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, связи, продуктов. Сколько людей остается в городе – неизвестно.
ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 18 апреля.
- Оккупанты наносят удары по "Азовстали" в Мариуполе сверхтяжелыми авиабомбами
Там, в подземных укрытиях, находятся не менее тысячи мирных жителей. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди. Видео с высоты птичьего полета разместил Мариупольский городской совет в Telegram. На ролике виден густой черный дым.
- Верещук обратилась к руководству РФ: немедленно открыть гумкоридор из Мариуполя
Украина требует от военно-политического руководства России открыть гуманитарный коридор Мариуполь-Бердянск для эвакуации гражданских лиц. Об этом заявила вице-премьер — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
- Медведчук просит Зеленского и Путина обменять его на защитников и жителей Мариуполя
Задержанный СБУ нардеп Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и своему куму, российскому диктатору Владимиру Путину, с предложением обменять его на защитников и жителей Мариуполя. Об этом сообщает СБУ.
- Оккупанты готовят в Мариуполе манипуляции, чтобы заставить местных сотрудничать с ними
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что захватчики готовят в Мариуполе манипуляции, чтобы заставить местных сотрудничать с ними. Российская пропаганда начала распространять информацию, что власти РФ якобы начали платить компенсацию за разрушенное жилье в рублях и начали публиковать соответствующие фото.
- Глава Донецкой ОВА сообщил о погибших и раненых в области за сутки
За сутки в результате обстрелов российскими оккупантами в Донецкой области погибли четверо гражданских, пятеро – получили ранения. Об этом рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. В настоящее время невозможно посчитать количество жертв в Волновахе и Мариуполе.
- В Мариуполе двое полицейских перешли на сторону оккупантов из РФ
В Мариуполе двое местных полицейских предали присяге и перешли на сторону российских оккупантов. Им уже сообщили о подозрении. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
- Россияне принудительно вывезли из Мариуполя десятки тысяч человек, в том числе 5 тыс. детей.
Российские оккупанты вывезли из Мариуполя несколько десятков тысяч человек, в том числе до пяти тысяч детей. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью CNN. Глава государства отметил, что пока невозможно установить точное количество погибших мирных жителей Мариуполя.
- Командир морпехов Сергей Волина написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.
Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волина написал письмо Папе Франциску, чтобы тот помог спасти людей из Мариуполя.
- Маленький мальчик из Мариуполя под звуки обстрелов записал обращение из разрушенной квартиры: что он сказал оккупантам
7-летний мариупольский мальчик Макар в разрушенной оккупантами квартире записал видеообращение к российским армейцам, уничтожившим его жилье. Видео опубликовал Мариупольский городской совет в Telegram.
- Минобороны Великобритании о Мариуполе: оккупанты применили тактику войн в Чечне и Сирии
Российские войска при осаде Мариуполя применили тактику войн в Чечне и Сирии. Однако пока цели не достигли, сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.
"Задача ударов по населенным пунктам в пределах Мариуполя соответствует подходу России к Чечне 1999 года и Сирии 2016 года. Слаженное украинское сопротивление подвергло российские силы серьезному испытанию и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение России в других местах", — отметили в Минобороны.
- "Мариуполь будет деблокирован и освобожден" — руководитель военной разведки
Призыв Минобороны России к украинским военным, находящимся в Мариуполе на территории "Азовстали", сдаться оккупантам, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сравнил с трагедией в Иловайске в 2014 году, когда россияне расстреливали выходящих из котла бойцов. Об этом он говорил в эфире общенационального телемарафона.
- Андрей Бедняков показал видео разрушенного оккупантами Мариуполя: "Родного города уже нет"
Украинский ведущий, уроженец Мариуполя Андрей Бедняков, недавно потерявший маму, показал, как выглядит сейчас его родной город.
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