Оккупанты готовят наступление на Запорожском направлении — депутат облсовета

В последние дни на Запорожском направлении активизировалась вражеская артиллерия и авиация.
Оккупационное войско, скорее всего, готовится к штурму так называемого Роботинского выступления в Запорожской области.
Об этом сообщил депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко в эфире Эспрессо.
По его словам, последние дни в этом направлении активизировалась враждебная артиллерия и авиация.
"Также увеличилось количество сбросов управляемых авиационных бомб, что свидетельствует о возможности подготовки россиян к более тщательному наступлению. Была информация об увеличении количества военных РФ, то есть возможна подготовка к штурму Роботинского выступления", — отметил он.
Он добавил, что новые подразделения РФ прибывают в Запорожское направление.
"Враг доукомплектовывает те подразделения, которые уже были в боях, имели потери и были выведены на восстановление. Оккупанты доукомплектовываются живой силой, техникой и боекомплектом", — сказал Лышенко.
Напомним, по данным ВСУ, российские военные стянули силы на Ореховское направление для наступления на город.
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