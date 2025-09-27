- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 1 мин
Оккупанты готовят наступление "по-новому": Волошин предупредил об опасности
Силы обороны Юга призывают быть внимательными, поскольку враг готовит наступление «по-новому».
Российские войска приступили к активной подготовке к ведению боевых действий в осенне-зимний период.
Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.
Он подчеркнул, что враг готовит штурмовые группы для наступления «по-новому».
По словам спикера Сил обороны Юга, изменение погоды и приближающееся похолодание заставляют российское командование адаптировать свою тактику.
«На передовые позиции враг опрокидывает личный состав штурмовых групп, которые будут вести наступление по-новому. Самая масштабная перегруппировка сейчас происходит на Приднепровском и Херсонском направлениях», — сказал Волошин.
оккупанты пытаются подготовиться к условиям, когда опадание листьев усложнит маскировку.
Спикер добавил, что враг активно производит ротацию на нескольких островах, где размещены их наблюдательные посты.
Для того чтобы скрыть эти действия от украинской разведки и огня, оккупанты применяют имитационные дымы.
«Враг также готовится к проведению боевых действий, когда изменятся условия, опадут все листья. Конечно, это время на фронте, чтобы подготовиться к дальнейшим боевым действиям», — подытожил Владислав Волошин.
Украинские Силы обороны внимательно следят за этими изменениями, чтобы быть готовыми к возможному наступлению по-новому со стороны российских войск.
Напомним, Россия разработала дроны «Италмас», которые способны перегрузить украинскую систему ПВО: их убыток стоит значительно дороже производства.