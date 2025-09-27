Оккупанты готовят наступление "по-новому": Волошин предупредил об опасности

ВСУ / © ТСН.ua

Российские войска приступили к активной подготовке к ведению боевых действий в осенне-зимний период.

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что враг готовит штурмовые группы для наступления «по-новому».

По словам спикера Сил обороны Юга, изменение погоды и приближающееся похолодание заставляют российское командование адаптировать свою тактику.

«На передовые позиции враг опрокидывает личный состав штурмовых групп, которые будут вести наступление по-новому. Самая масштабная перегруппировка сейчас происходит на Приднепровском и Херсонском направлениях», — сказал Волошин.

оккупанты пытаются подготовиться к условиям, когда опадание листьев усложнит маскировку.

Спикер добавил, что враг активно производит ротацию на нескольких островах, где размещены их наблюдательные посты.

Для того чтобы скрыть эти действия от украинской разведки и огня, оккупанты применяют имитационные дымы.

«Враг также готовится к проведению боевых действий, когда изменятся условия, опадут все листья. Конечно, это время на фронте, чтобы подготовиться к дальнейшим боевым действиям», — подытожил Владислав Волошин.

Украинские Силы обороны внимательно следят за этими изменениями, чтобы быть готовыми к возможному наступлению по-новому со стороны российских войск.

