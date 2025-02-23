Оккупанты готовят новое наступление: где будут штурмовать

Украинские военные продолжают контролировать ситуацию и готовятся к отражению возможных атак.

Российские оккупационные войска снизили количество штурмовых действий на лимано-купянском направлении, однако продолжают накапливать силы для масштабных атак.

Об этом сообщил командир экипажа беспилотников "Кара небесная" Четвертой бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Андрей Отченаш в эфире телемарафона.

“Противник пытается расширить плацдарм на реке Оскол. Однако Силы обороны Украины, в частности, бойцы бригады "Рубеж", делают все возможное, чтобы этого не допустить", — подчеркнул он.

По словам командира, в ближайшее время ожидаются массированные штурмы со стороны окупантов с привлечением военной техники. В предыдущих атаках враг использовал автомобили УАЗ, Жигули и мотоциклы, что свидетельствует о нехватке полноценного транспорта в российской армии.

Напомним, российские войска продолжают активные штурмовые действия в Донецкой области.

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