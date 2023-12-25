Оккупанты готовят новое наступление – военный эксперт назвал возможные сроки

Российские захватчики в 2024 году могут пойти в новое наступление.

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что после президентских "выборов" в России в марте 2024 года, когда Владимир Путин снова возглавит страну, состоится старт новой наступательной операции оккупантов в Украине.

Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Я уверен, что россияне останавливаться не будут. Прошедшие в марте перевыборы Путина станут стартом для новой волны мобилизации. Очевидно, что на лето россияне готовят наступательные операции. Об этом также говорят западные аналитики. В частности, в материале Bild уже расписаны планы России по захвату Харькова, города Днепра и распределение Украины по реке Днепр. Приблизительно то же прогнозируют и некоторые британские военные эксперты", — отметил он.

Михаил Жирохов также добавил, что пока ни о каких наступательных операциях украинских Сил обороны не может идти речь, ведь пока непонятна ситуация с военной помощью со стороны США.

Напомним, генерал Годжес назвал виновных в провале контрнаступления ВСУ.

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