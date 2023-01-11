Оккупанты готовят новую авиабазу в Бердянске и уже разместили там 17 вертолетов: спутниковое фото

Новая авиабаза врага должна заменить их базу в Чаплинке, к которой ВСУ уже могут доставать системами HIMARS.

Россияне обустраивают новую авиабазу в аэропорту оккупированного Бердянска и уже начали размещать там вертолеты.

Об этом сообщил OSINT-расследователь Бенджамин Питтет, опубликовавший соответствующий спутниковый снимок.

На фото зафиксирован аэропорт Бердянска, который захватчики обустраивают под базу. На территории уже расположены по меньшей мере 17 вертолетов врага и различные фортификационные сооружения. В частности, там роются траншеи, устанавливаются маскировочные брезенты, а тяжелая техника строит для техники укрытия.

Расследователь предполагает, что россияне там также сейчас строят трубопровод, который мог бы поставлять топливо для их вертолетов в будущем.

Фото: Planet Labs

Питтет думает, что по замыслу оккупантов, созданная в Бердянске новая авиабаза должна заменить базу в Чаплинке на Херсонщине, к которой ВСУ уже могут доставать системами HIMARS.

"Находясь на расстоянии более 85 км от линии фронта, город Бердянск расположен вне зоны досягаемости украинских систем HIMARS. Это вместе с другими факторами, такими как близость к Азовскому морю, делает его идеальным местом для новой большой военной базы", — говорится в материале расследователя.

Напомним, по прогнозам главы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, в январе-феврале россияне "отчаянно попытаются накопиться" на Запорожье. В районе Мелитополя и Бердянска враг строит, усиливает свой гарнизон, опрокидывает туда живую силу, технику.

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что Мелитополь, а затем Бердянск, являются самыми благоприятными направлениями для контрнаступления ВСУ. Эксперт отметил, что Бердянск может стать базой для дальнейших атак на оккупантов в Крыму, на Крымский мост и Геническ.

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