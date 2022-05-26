Оккупанты готовят новые обстрелы: в Севастополе подводные лодки вооружают ракетами "Калибр" (фото)

В Южной бухте оккупированного Севастополя на подлодки Черноморского флота РФ грузят ракеты, дальность полета которых составляет 1400 км.

В среду, 25 мая, самоходный плавучий кран осуществлял загрузку двух подлодок проекта "Варшавянка", которые пришвартованы у причалов в Южной бухте Севастополя.

Об этом сообщили на сайте "Крым.Реалии", опубликовав соответствующие фото.

По словам очевидцев, на восточном берегу бухты рядом с причалами стоят два длинномерных КамАЗа, в кузове которых видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами. К одному из причалов два портовых буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150, осуществлявший загрузку.

Как известно, подлодки типа "Варшавянка" пригодны для вооружения крылатыми ракетами "Калибр" (кодификация НАТО SS-N-27 "Sizzler"), которые используются для поражения морских и наземных целей на расстоянии до 1400 км. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

Напомним, в Черном море стало больше российских кораблей, вооруженных, в частности, крылатыми ракетами.

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