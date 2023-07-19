Оккупанты готовят новые провокации на ЗАЭС с применением тяжелого вооружения: в ГУР назвали сроки

В разведке рассказали о планах российских захватчиков по дестабилизации ситуации на Запорожской АЭС.

Российские захватчики планируют очередные провокации на оккупированной Запорожской АЭС с применением тяжелого вооружения.

Об этом сообщила разведка Украины.

По данным ГУР, вероятно, в ближайшее время оккупанты планируют организацию очередной вооруженной провокации на территории Запорожской атомной электростанции. С этой целью "департамент военной контрразведки" ФСБ распространяет среди личного состава оккупационного контингента информацию о якобы подготовке украинскими Силами безопасности и обороны штурма ЗАЭС.

"Спецслужба оккупантов утверждает, что в конце июля будет организован "штурм" атомной станции, в котором якобы должны принять участие "штурмовые группы" и неназванные "добровольческие вооруженные подразделения Украины". Тиражирование такой информации может свидетельствовать о подготовке оккупантами операции" под чужим флагом" которая приведет к масштабной аварии на ЗАЭС", – рассказали в ГУР.

По информации ГУР, в настоящее время готовятся очередные имитационные обстрелы станции с целью дальнейшего обвинения в них Украины.

Напомним, по данным Запорожской ОВА, на территории Запорожской АЭС находятся около 500 российских военных и работников "Росатома".

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