Оккупанты готовят новые штурмовые действия на Юге: чем это грозит — спикер Сил обороны

По данным разведки, враг активно перебрасывает личный состав на Ореховское на Роботинское направления.

Российская оккупационная армия проводит подготовку к новым штурмовым действиям на Ореховском и Роботском направлениях в Запорожской области, чтобы взять под огневой контроль логистические пути на восток.

Об этом свидетельствуют данные разведки, сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире национального телемарафона.

"Враг перебрасывает туда личный состав и через несколько дней, вероятно, активизирует новые штурмы", — отметил он.

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Прорыв украинских позиций на этом направлении, по словам Волошина, грозит тем, что враг сможет взять под огневой контроль логистические пути, идущие из Запорожья на восток Украины, где Силы обороны сдерживают наступление российской оккупационной армии в Донецкой области и южной части Запорожской области.

Владислав Волошин добавил, что за прошедшие сутки 4 октября в Запорожской области враг совершил 300 обстрелов позиций украинских бойцов и 400 раз обстрелял населенные пункты.

Напомним, партизаны нашли склады оккупантов в селе Вишноватое Запорожской области. Там россияне хранят свои снаряды.

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