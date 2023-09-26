Оккупанты готовят новые войска для прорыва обороны ВСУ — ISW

В состав новых формирований войдут десантно-штурмовые войска и разведчики.

Россия готовит разведывательно-штурмовые бригады, которые будут предназначены для прорыва обороны украинских позиций в районах Донбасса.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), ссылаясь на российское издание "Известия".

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"Эти бригады уже активно комплектуются. В их состав войдут десантно-штурмовые войска, предназначенные для прорыва эшелонированной обороны, и разведчики, которые будут вести разведку на тактической глубине. В издании отметили, что каждая бригада получит танки, легкую бронированную технику, арт. беспилотники", — говорится в отчете.

Американские аналики со ссылкой на Известия подчеркивают, что эти новые бригады призваны преодолеть заранее подготовленные украинские оборонные позиции, в частности в районах Донбасса, где украинские войска расширяют и оборудуют укрепления.

Российский полковник Валерий Юрьев, глава Российского союза десантников, рассказал изданию, что война показала "необходимость иметь специализированные подразделения для штурма укрепрайонов" и что "необходимы отдельные штурмовые части и соединения".

"ISW сообщал о длительных российских военных реформах и создании новых общевойсковых формирований уровня армии и армейского корпуса. Остается непонятным, как российский аппарат формирования вооруженных сил сможет набирать, обучать и укомплектовывать бригады или формирование корпусного уровня, учитывая множество вопросов мобилизации, с которыми сталкивается российская армия в настоящее время", — отмечали аналитики.

Напомним, руководитель разведки Кирилл Буданов сообщил, что захватчик, чтобы сдержать ВСУ, бросают в бой даже несформированные бригады.

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