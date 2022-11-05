Оккупанты готовят оборону Херсона: спутник зафиксировал, что именно делают россияне

Захватчики роют траншеи даже на побережье Черного моря.
Российские войска готовятся к обороне правого берега Днепра в Херсоне и укрепляют три линии траншей и дотов.
Об этом OSINT-аналитик Бенджамин Питтет сообщил в Сети 5 ноября, опубликовав соответствующие спутниковые снимки.
"Россия готовится потерять город Херсон и весь левый берег Днепра (заметим, в ВСУ считают это обманчивым маневром – ред.). Сейчас они готовятся к обороне правого берега реки", – говорится в сообщении аналитика.
Отмечается, что в настоящее время оккупанты строят три линии траншей и дотов на правом берегу Днепра. Для этих оборонных позиций используются природные и искусственные барьеры, такие как река Днепр и многочисленные каналы в Херсонской области.
Отмечается, что захватчики строят траншеи даже на побережье Черного моря.
Оборонительные линии россиян состоят из траншей, подкрепленных закопанными позициями для боевых бронированных машин. В частности, это зафиксировано в городе Голая Пристань. Сходные вражеские оборонительные сооружения можно найти на всех трех линиях и на большей части правого берега Днепра.
А так выглядят большинство позиций российской армии на правом берегу Днепра: два ряда траншей и позиции для военной техники.
"В местах, где тяжело рыть окопы, Россия развернула сборные "бункеры". Я очень сомневаюсь в эффективности этих цементных ящиков... Этот снимок, например, якобы сделан в Каховке", – сообщил Питтет.
В то же время он отметил, что в некоторых местах российские войска создали поражающие оборонительные позиции. Такую позицию создали на третьей линии обороны, в 18 км от Днепра. Позиция состоит из трех разных оборонительных линий плюс канал.
Позиция оккупантов также снята крупным планом.
Напомним, российские войска пытаются создать иллюзию "ухода" из Херсона, чтобы таким образом, возможно, создать ловушку для ВСУ. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
Как сообщили в ОК "Юг", российская армия ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. На правобережье захватчики проводят маневры силами и средствами, обустраивают рубежи обороны, а на левобережье – проводят заминирование побережья, вывозят население за 15-километровую зону, окапывают технику и обустраивают огневые позиции.
По оценкам эксперта Михаила Самуся, с военной точки зрения, у россиян нет перспектив развития наступления в Херсоне, там нет перспектив сохранения этого плацдарма.
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