Оккупанты готовят оборону Херсона: спутник зафиксировал, что именно делают россияне

Российские войска готовятся к обороне правого берега Днепра в Херсоне и укрепляют три линии траншей и дотов.

Об этом OSINT-аналитик Бенджамин Питтет сообщил в Сети 5 ноября, опубликовав соответствующие спутниковые снимки.

"Россия готовится потерять город Херсон и весь левый берег Днепра (заметим, в ВСУ считают это обманчивым маневром – ред.). Сейчас они готовятся к обороне правого берега реки", – говорится в сообщении аналитика.

Отмечается, что в настоящее время оккупанты строят три линии траншей и дотов на правом берегу Днепра. Для этих оборонных позиций используются природные и искусственные барьеры, такие как река Днепр и многочисленные каналы в Херсонской области.

Фото: Twitter-страница Бенджамина Питтета

Отмечается, что захватчики строят траншеи даже на побережье Черного моря.

Фото: Twitter-страница Бенджамина Питтета

Оборонительные линии россиян состоят из траншей, подкрепленных закопанными позициями для боевых бронированных машин. В частности, это зафиксировано в городе Голая Пристань. Сходные вражеские оборонительные сооружения можно найти на всех трех линиях и на большей части правого берега Днепра.

Фото: Twitter-страница Бенджамина Питтета

А так выглядят большинство позиций российской армии на правом берегу Днепра: два ряда траншей и позиции для военной техники.

Фото: Twitter-страница Бенджамина Питтета

"В местах, где тяжело рыть окопы, Россия развернула сборные "бункеры". Я очень сомневаюсь в эффективности этих цементных ящиков... Этот снимок, например, якобы сделан в Каховке", – сообщил Питтет.

Фото: Twitter-страница Бенджамина Питтета

В то же время он отметил, что в некоторых местах российские войска создали поражающие оборонительные позиции. Такую позицию создали на третьей линии обороны, в 18 км от Днепра. Позиция состоит из трех разных оборонительных линий плюс канал.

Фото: Twitter-страница Бенджамина Питтета

Позиция оккупантов также снята крупным планом.

Фото: Twitter-страница Бенджамина Питтета

Напомним, российские войска пытаются создать иллюзию "ухода" из Херсона, чтобы таким образом, возможно, создать ловушку для ВСУ. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Как сообщили в ОК "Юг", российская армия ведет активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. На правобережье захватчики проводят маневры силами и средствами, обустраивают рубежи обороны, а на левобережье – проводят заминирование побережья, вывозят население за 15-километровую зону, окапывают технику и обустраивают огневые позиции.

По оценкам эксперта Михаила Самуся, с военной точки зрения, у россиян нет перспектив развития наступления в Херсоне, там нет перспектив сохранения этого плацдарма.

Трудные бои на юге – украинские защитники сужают плацдарм россиян

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