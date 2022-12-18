Оккупанты готовят по Украине старыми ракетами, которые падают на территории РФ — Маломуж

Старые советские ракеты нередко падали на территорию России, не долетев до цели в Украине.

Россия при ракетных ударах использует боеприпасы 40-летней давности, поскольку советских ракет у оккупантов достаточно.

Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж в интервью Оbozrevatel.

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Он напомнил, что советских боеприпасов и ракетных систем в РФ есть "большое количество". В частности есть даже украинские ракеты, переданные в рамках Будапештского меморандума.

"На складах в РФ под открытым небом находится большое количество снарядов, ракет, которые за сорок лет не слишком хорошо хранились, не проверялись, не реабилитировались. Их также будут перебрасывать на фронт, несмотря на то, что они могут неэффективно использоваться", — говорит Маломуж.

По его словам, есть примеры, когда ракеты, запущенные в Украину, падали на территорию России или долетали до цели в Украине.

Однако Маломуж отмечает, что в РФ достаточно ракет для продолжения террора. Параллельно оккупанты пополняют ракетные запасы благодаря собственному производству.

Частично — благодаря покупке у союзников ракет и комплектующих к ним, в частности китайской электроники. Кроме того, россияне закупают электронику для ракет и в третьих странах, которые ее перепродают.

"Так, в Россию попадает американская и европейская электроника. Это не будет массово, но это будут десятки и сотни ракет, которые тоже будут пополнять резервы", – объяснил экс-глава внешней разведки.

Ракетный террор РФ

Напомним, что последний массированный ракетный удар по территории Украины россияне нанесли 16 декабря. В частности, по Киеву захватчики выпустили 40 ракет, из которых 37 сбили силы ПВО.

В Воздушных силах ответили, усилится ли ракетный террор России к Новому году.

По информации главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, в России осталось ракет всего на несколько масштабных атак.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что на ракетные удары по Украине Россия тратит больше запасов, чем может пополнить, а некоторые ракеты идут фактически с конвейера.

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