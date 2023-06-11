Оккупанты готовят провокации ко "дню России": срочное обращение к жителям ВОТ

Украинцев на временно оккупированных территориях предупредили о возможной опасности и провокациях от захватчиков.

Жителей временно оккупированных территорий Украины просят не приобщаться к массовым мероприятиям, которые устраивают захватчики до "дня России" 11 и 12 июня.

Об этом сообщает движение общественного сопротивления "Желтая Лента".

"Оккупанты будут проводить так называемые праздничные мероприятия до "дня России", и параллельно планируют провокации с использованием взрывных устройств и обстрелов массовых скоплений людей. Цель одна: обвинить Украину. Потому что оккупанты действительно напуганы контрнаступлением ВСУ", — говорится в сообщении.

Движение "Желтая Лента" призывает всех жителей временно оккупированных территорий Украины игнорировать все мероприятия россиян, ни в коем случае не посещать массовые мероприятия и концерты, организованные оккупантами.

"Это может быть ловушкой. Берегите свою жизнь! Сами не ходите, и передайте эту информацию своим соседям и знакомым. Важно известить всех!", — призывают людей.

Напомним, ВСУ освободили Благодатное в Донецкой области — видео.

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