Оккупанты готовят провокацию, совершив аварию на Запорожской АЭС с выбросом радиации — "Энергоатом"

Российские военные завезли в временно оккупированный Мелитополь Запорожской области химические лаборатории и готовлюсь к новым провокациям на ЗАЭС.

Посредством этих лабораторий россияне планируют спасать своих офицеров и генералов в случае радиационных выбросов на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"Это очередное подтверждение готовности России совершить акт ядерного терроризма, спровоцировав на захваченной Запорожской АЭС аварию с выбросом радиации", — говорится в сообщении.

"Энергоатом" в очередной раз призывает все мировое сообщество, ООН и МАГАТЭ как можно быстрее способствовать выведению российских военных с территории ЗАЭС и Энергодара, демилитаризовать станцию и вернуть ее под полный контроль Украины.

Добавим, что ситуация с Запорожской электростанцией, которую россияне захватили еще в начале марта 2022 года, опасна. Ранее в МАГАТЭ заявили, что демилитаризировать Запорожскую АЭС нужно с помощью "переговоров".

Мы на шаг ближе к апокалиптическому сценарию: что происходит с отключением ЗАЭС

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