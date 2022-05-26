Оккупанты готовят провокацию у острова Змеиный с использованием захваченного украинского катера — ОК "Юг"

Возле оккупированного россиянами украинского острова заметили бронированный катер ВМС Украины, захваченный в Бердянске.
Вблизи острова Змеиный, оккупированного в начале полномасштабного вторжения России, обнаружен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины, захваченный российскими оккупантами в Бердянске.
Об этом сообщили в пресс-службе объединенного командования "Юг".
"Вполне вероятно, что враг будет пытаться использовать такой катер, к тому же под украинским флагом, в своих провокациях с обстрелом иностранных гражданских судов, а может и прибрежных районов как Украины, так и других государств черноморского региона", — говорится в сообщении.
Украинские военные также сообщили, что численность корабельной группировки вражеских сил в Черном море почти не изменилась. Вражеские корабли продолжают блокировать судоходство и работу портов. Угрозы ракетных ударов и высадки десантов не теряют своей актуальности.
Напомним, в Южной бухте оккупированного Севастополя на подлодке Черноморского флота РФ грузят ракеты, дальность полета которых составляет 1400 км.
Читайте также:
- В Черном море идет маневрирование шести вражеских десантных кораблей: готовы выпустить более полутора десятков снарядов
- Россияне пригнали в Мелитополь эшелон снятых с консервации "раритетных" танков Т-62
- "Одесса остается в приоритетах врага мечтательной к оккупации": в ОК "Юг" описали ситуацию в регионе