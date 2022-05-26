Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты готовят провокацию у острова Змеиный с использованием захваченного украинского катера — ОК "Юг"

Дата публикации
Просмотры
396
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты готовят провокацию у острова Змеиный с использованием захваченного украинского катера — ОК "Юг"

Остров Змеиный, скриншот с видео/"Мир на изнанку"

Возле оккупированного россиянами украинского острова заметили бронированный катер ВМС Украины, захваченный в Бердянске.

Вблизи острова Змеиный, оккупированного в начале полномасштабного вторжения России, обнаружен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины, захваченный российскими оккупантами в Бердянске.

Об этом сообщили в пресс-службе объединенного командования "Юг".

"Вполне вероятно, что враг будет пытаться использовать такой катер, к тому же под украинским флагом, в своих провокациях с обстрелом иностранных гражданских судов, а может и прибрежных районов как Украины, так и других государств черноморского региона", — говорится в сообщении.

Украинские военные также сообщили, что численность корабельной группировки вражеских сил в Черном море почти не изменилась. Вражеские корабли продолжают блокировать судоходство и работу портов. Угрозы ракетных ударов и высадки десантов не теряют своей актуальности.

Напомним, в Южной бухте оккупированного Севастополя на подлодке Черноморского флота РФ грузят ракеты, дальность полета которых составляет 1400 км.

Украинские "Байрактары" уничтожили вражеские цели на острове Змеиный

Украинские "Байрактары" уничтожили вражеские цели на острове Змеиный

Читайте также:

Следующая публикация