Оккупанты готовят провокацию у острова Змеиный с использованием захваченного украинского катера — ОК "Юг"

Возле оккупированного россиянами украинского острова заметили бронированный катер ВМС Украины, захваченный в Бердянске.

Вблизи острова Змеиный, оккупированного в начале полномасштабного вторжения России, обнаружен один из малых бронированных артиллерийских катеров ВМС Вооруженных Сил Украины, захваченный российскими оккупантами в Бердянске.

Об этом сообщили в пресс-службе объединенного командования "Юг".

"Вполне вероятно, что враг будет пытаться использовать такой катер, к тому же под украинским флагом, в своих провокациях с обстрелом иностранных гражданских судов, а может и прибрежных районов как Украины, так и других государств черноморского региона", — говорится в сообщении.

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Украинские военные также сообщили, что численность корабельной группировки вражеских сил в Черном море почти не изменилась. Вражеские корабли продолжают блокировать судоходство и работу портов. Угрозы ракетных ударов и высадки десантов не теряют своей актуальности.

Напомним, в Южной бухте оккупированного Севастополя на подлодке Черноморского флота РФ грузят ракеты, дальность полета которых составляет 1400 км.

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