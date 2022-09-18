Оккупанты готовят пути отступления на Херсонщине, впрочем, все переправы – под огневым контролем ВСУ

Генеральный штаб сообщил, что кафиры готовят пути отступления на Херсонщине. Впрочем, все переправы находятся под огневым контролем ВСУ.

Об этом рассказал Петр Черник во время телемарафона.

"Направлять понтонные мосты они действительно умеют. Это очень удобная цель, и огненный контроль над этим будет. Но война – это путь обмана. И хакерская операция, совершенная украинцами, как раз и является подтверждением этой военной мудрости", – отметил Черник.

По информации эксперта, ночью через Днепр россияне действительно могут делать небольшие понтонные переправы, и какую-то часть войск через них суметь доставить.

"Плюс некоторые категории техники обладают таким качеством, которое называется "самостоятельное плавание", то есть когда БТР может переплыть Днепр. Насколько для них это будет целесообразно и результативно – очень трудно сказать. Но правый берез Днепра – там вообще очень сложная военная ситуация. там степь", – сказал эксперт.

Он добавил, что украинское командование должно осознавать, что продвижение колонн ВСУ по степи означает опасность.

"Наш солдат – бесценный. Мы не имеем права на «жуковщину» и бросать наши силы на противника, который еще достаточно сильный", – добавил Черник.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что на месте массовых захоронений людей в деоккупированном Изюме расположены 450 могил.

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