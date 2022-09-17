Оккупанты готовят пути отступления: в районе Каховской ГЭС захватчики затопили 9 вагонов для построения переправы — Генштаб

Оккупационные власти проводят еженедельные проверки и угрожают "национализировать", то есть отобрать бизнес в случае отказа от сотрудничества с оккупантами.
В связи с успешными действиями Сил обороны по выведению из строя всех переправ через Днепр на Херсонском направлении, оккупанты готовят себе пути отступления. Так, в районе Каховской ГЭС, для постройки в дальнейшем переправы, они затопили 9 вагонов.
В то же время, оккупационные власти продолжают заставлять местных предпринимателей вести расчеты в российских рублях. Проводят еженедельные проверки и угрожает "национализировать", то есть отобрать бизнес в случае отказа от сотрудничества с оккупантами.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 17 сентября.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:
- на Северском направлении – в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области и Хлебороб и Кондратовка Сумской области;
- на Харьковском направлении, в том числе и с территории российской федерации, — в районах населенных пунктов Харьков, Кудеевка, Гоптовка, Анискино, Двуречная, Купянск, Сеньково, Гороховатка, Бахтин и Каменка;
- на Краматорском направлении – Яремовка, Сосновое, Яровая, Святогорск, Щурово, Старый Караван, Озерное, Серебрянка, Райгородок, Пискуновка, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Верхнекаменное, Спорное, Веселое и Григорьевка;
- на Бахмутском направлении – Выемка, Раздолевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка и Юрьевка.
- на Авдеевском направлении – Веселое, Авдеевка, Нетайлово и Опросное.
На Новопавловском, Запорожском и Южно-Бугском направлениях противник совершал обстрелы по линии столкновения. Огненное влияние испытали более 50 населенных пунктов, среди них — Зеленое Поле, Полтавка, Новополь, Ольговское, Железнодорожное, Волшебное, Степная Долина, Таврическое, Терновые Поды и Белая Криница.
Напомним, под Изюмом нашли убитых украинских военных, у которых были связаны руки.
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