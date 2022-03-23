Оккупанты готовят списки жителей Чернигова для "эвакуации" в Россию — Денисова

Жителей города планируют отправить в Курскую область.

Российские захватчики планируют отправлять жителей Чернигова в Россию в Курскую область.

Оккупанты уже готовят списки.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Сегодня Чернигов остался полностью отрезан от столицы. Оккупанты разбомбили мост через Десну, которым переправлялась в город гуманитарная помощь и осуществлялась эвакуация мирных жителей. По информации от местных жителей, оккупанты составляют списки мирного населения для "эвакуации" на Льгов (Курская область РФ). Рашисты, отрезав Чернигов от столицы, превратили его жителей в своих заложников", — написала она.

Она подчеркнула, что россияне продолжают совершать военные преступления, превращая гражданское население украинских городов в заложников.

Напомним, в Чернигове российские военные разбомбили автомобильный мост через Десну, который соединял город с Киевом.

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