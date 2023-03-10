Оккупанты готовят три "котла" для ВСУ: где и смогут ли достичь своих целей

Эксперт уверен, что два из трех указанных мест оккупанты точно не окружат ВСУ.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан прокомментировал слухи, распространяющиеся на просторах Интернета, что кафиры готовят три "котла" для ВСУ.

Вероятность такого развития сценария он рассказал для 24 канала.

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Российские военкоры надеются воспользоваться взиманием украинских войск в Бахмут, чтобы сделать три "котла":

в районе Северская ,

, в самом Бахмуте ,

, в Авдеевке.

Однако Свитан уверен, что Северск и Авдеевку фактически невозможно взять в окружение.

"Если это Северск, то он завязан на Белогоровке. Весь этот плацдарм вокруг Северска хорошо укреплен. Подойти невозможно, есть определенные повышения, где расположена наша артиллерия", – пояснил он.

Для его окружения оккупантам сначала нужно захватить Славянск, выйти на Лиман с юга и севера, а только тогда пытаться окружить Северск. Он убежден, что для этого у России нет достаточно ресурсов.

Что касается Авдеевки, то самая местность вокруг города выполняет оборонительные задачи, Россияне здесь били все 9 лет войны и начали атаковать сразу в первые дни полномасштабной войны, но гарнизон стоит и не двигается.

"Пока россияне не выйдут на западный берег Карловки, выполнить задачу из окружения Авдеевки невозможно. А дойти до Карловки... Они идут уже 9 лет, а скорость продвижения – по километру в год, не больше", – заявил военный эксперт.

Напомним, по последней информации Минобороны, ситуация в Бахмуте — обостренная, враг продолжает наступление и пытается прорвать оборону украинских войск.

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