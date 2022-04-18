Оккупанты готовят в Мариуполе манипуляции, чтобы заставить местных сотрудничать с ними

Оккупанты готовят в Мариуполе манипуляции, чтобы заставить местных сотрудничать с ними

Враг обещает выплатить компенсацию за разрушенное жилье в рублях.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты ежедневно обстреливают Мариуполь. Враг почти полностью разрушил город, впрочем, там все еще остаются тысячи мариупольцев, которые ждут спасения.

Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщил, что захватчики готовят в Мариуполь манипуляции, чтобы заставить местных сотрудничать с ними.

В сообщении говорится, что российская пропаганда начала распространять информацию, что власти РФ якобы начали выплачивать компенсацию за разрушенное жилье в рублях и начали публиковать соответствующие фото.

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Правда, на фотографиях — не более 20 человек возле какого-нибудь помещения с оккупантской символикой. Несоответствие слов фактам пропаганда РФ оправдывает тем, что "уже просто рабочий день завершился и люди расходятся".

К слову, таким образом враг пытается провести рублевую оккупацию временно захваченных территорий, чтобы затем изолировать население по примеру ОРДЛО.

"Не сотрудничайте с оккупантами. Компенсацию выплачивают только тем, кто получает фейковые документы от захватчиков. Следующим шагом станет принудительный отказ от гражданства Украины", — отметили эксперты.

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