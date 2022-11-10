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Оккупанты готовятся бежать из Херсона: начали уничтожать всю инфраструктуру

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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Оккупанты готовятся бежать из Херсона: начали уничтожать всю инфраструктуру

Фото: Associated Press

Российские захватчики перед отступлением из Херсона начали уничтожать местную инфраструктуру.

Российские военные перед отступлением из Херсонской области взорвали котельные, объект облэнерго, а также телецентр, расположенный у телебашни. Сама же телебашня не пострадала.

Об этом сообщает местное издание "Мост".

"В городе взорвали котельные и объект облэнерго. Кроме того, россияне взорвали телецентр, который находится у телебашни. Сама телебашня целая", — говорится в сообщении.

Также в Херсоне продолжаются проблемы со связью. Она есть только у Антоновского моста.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что оккупанты не собираются держать правобережную Херсонщину до последнего военнослужащего, поэтому процесс освобождения правобережья области может занять от одной до двух недель.

Ранее ТСН.ua собрал подробности о возможном отступлении войск РФ из Херсона.

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Дата публикации
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1636
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