Оккупанты готовятся бежать из Крыма: продают жилье, вывозят продукцию и готовят поезда

Оккупанты готовятся к эвакуации из Крыма, о чем свидетельствует увеличение количества железнодорожных рейсов и увеличение вывоза зерна с полуострова.

Об этом заместитель постпреда президента Украины в АР Крым Денис Чистиков рассказал в эфире телеканала FREEДОМ.

Он прокомментировал данные украинской разведки о том, что оккупационная "власть" и командование российской армии активно пакуют чемоданы и готовятся покинуть Крым.

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"Такую информацию оккупационная администрация пытается скрыть. Но в последние дни появилась информация о том, что увеличилось количество поездов как пассажирских, так и грузовых на территорию Крыма. Это они объясняют тем, что увеличится туристический сезон. Но также фиксируется, что после взрывов в Джанкое и Севастополе начали отменять брони и вообще отказываться от отдыха на территории временно оккупированного Крыма. Поэтому мы можем понять, что это увеличение количества поездов может быть как раз использовано для эвакуации", – объяснил Чистиков.

Он также сообщил, что оккупационная администрация заявила об увеличении объемов вывезенной с полуострова продукции. Так, захватчики пытаются максимально вывезти зерно, которое накопилось в Крыму и было завезено туда из новоккупированных врагом тэриторий.

Заместитель постпреда президента также заявил о значительном количестве жилья, которое россияне приобрели за период оккупации, а теперь стремятся продать. Однако точные данные по недвижимости сейчас назвать сложно.

Напомним, взрывы, произошедшие накануне в оккупированных Джанкое и Севастополе, могут свидетельствовать о начале ранней стадии контрнаступления ВСУ, заявили военные эксперты Олег Жданов и Роман Свитан. Поэтому из-за угрозы ударов по врагу оба посоветовали жителям Крыма подготовить укрытия, собрать "тревожные чемоданы" и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В ОК "Юг" подтвердили, что атака по железнодорожному узлу врага в Джанкое является частью плана по истощению врага, предшествующего контрнаступлению ВСУ. Поэтому у оккупантов и коллаборантов в Крыму появились панические настроения.

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