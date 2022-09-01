Оккупанты готовятся эвакуировать с территории ЗАЭС сотрудников "Росатома" — разведка

Сейчас на ЗАЭС уже сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть сотрудников.

На Запорожской атомной электростанции проводится подготовка к эвакуации в Мелитополь сотрудников "Росатома". Чтобы избежать паники среди работников станции, подготовка проводится скрыто.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Эвакуация будет проходить в сопровождении подразделений "Росгвардии", которые в 7:00 колонной отправились из Мелитополя в направлении Энергодара.

По словам сотрудников "Росатома" стало известно, что в случае прибытия на ЗАЭС Миссии МАГАТЭ, часть персонала не будет допущена на территорию станции.

Сейчас на ЗАЭС уже сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть сотрудников. В частности, персонал, отвечающий за пожарную безопасность.

Напомним, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла 1 сентября на Запорожскую АЭС.

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